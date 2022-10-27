Devrekli kadın muhtarlar Edirne’de organize edilen bir programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Edirne Valisi Kürtşat’a Devrek Bastonu hediye etti.

Devrekli kadın muhtarlar Edirne’de organize edilen bir programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Edirne Valisi Kürtşat’a Devrek Bastonu hediye etti.

26 Ekim 1933 yılında Türk kadınına muhtar ve aza seçilme hakkı verilişi nedeniyle bakanlık ve valiliklerin kanalıyla Edirne’de düzenlenen “Kadın Muhtarlar Buluşması” adlı programda yüzlerce bayan muhtar bir araya geldi. Zonguldak’ın Devrek ilçesini temsil eden ve yüzlerce muhtar arasında yer alan Devrekli kadın muhtarlar Necla Esen Ak ve Şengül Geldi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a temsil ettikleri ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu hediye etti.

Yüzlerce kadın muhtar arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Şengül Geldi, ”26 Ekim 1933 yılında Türk kadınına muhtar ve aza seçilme hakkı verilişi nedeniyle bakanlık ve valiliklerin kanalıyla düzenlenen programda Edirne’de ilçemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşadık. Bizleri burada ağırlayan tüm yetkililere ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Yakın alakalarını esirgemeyen Bakanımız ve Valimize ilçemizin sembolü olan Devrek Bastonu hediye ettik, kendilerine ve bizlere desteklerini esirgemeyen Devrek Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.