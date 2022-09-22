Devrekli iş insanları Devrek Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen plaket töreninde bir araya geldiler.

Devrekli iş insanları Devrek Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen plaket töreninde bir araya geldiler.

Zonguldak’ın Devrek Devlet Hastanesine bağışta bulunan Devrekli hayırsever iş insanları organize edilen plaket töreninde bir araya geldiler.

Hastanede organizasyonu gerçekleştirilen plaket töreninde hayırsever 80 iş insanı verdikleri katkılardan dolayı hastane yönetimi tarafından plaket ile ödüllendirildiler. Düzenlenen plaket töreninde konuşan Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Doktor Avni Çelik,” Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının sadece devlet imkanlarıyla yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Siz hayırsever iş insanlarının hastanemize yapmış olduğunuz katkıların çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Kurumumuza maddi manevi katkı sağlayarak onur veren siz çok değerli hayırsever vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim” diye konuştu.

Plaket töreninin ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.