Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kapalı yüzme havuzu yapılacak.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kapalı yüzme havuzu yapılacak.

Devrekani ilçesine kapalı yüzme havuzu yapılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 620 metrekare kapalı alana yapılacak yüzme havuzu için ilk kazmanın kısa süre içerisinde vurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Yer tesliminin yapılarak havuzun yapımı için çalışmaların başlatılacağını belirten Altıkulaç, “Verdiğimiz sözlerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Devrekani’yi yüzme havuzuna kavuşturuyoruz. 620 metrekare kapalı alan, 25x10 metre havuz alanı, soyunma odaları ve doğalgaz ısıtma sistemi yer alacak. İhalesi tamamlanarak teklif değerlendirme sürecinde olan yüzme yavuzu yapımı işinin yer tesliminin kısa bir süre içerisinde yapılarak, spor tesislerimizin olduğu bölgede inşa edilmesi için ilk kazmanın vurulması hedefleniyor. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi.