Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan, bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde Kastamonu’nun 2023 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi’nde yer alan Devrekani Kapalı Sebze Meyve Pazarı projesinin ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan, bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde Kastamonu’nun 2023 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi’nde yer alan Devrekani Kapalı Sebze Meyve Pazarı projesinin ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanmakta olan, bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde Kastamonu’nun 2023 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi’nde yer alan Devrekani Kapalı Sebze Meyve Pazarı Proje Yapımı işi için UNDP tarafından yapılan ihale işlemleri tamamlandı. İhaleyi alan firma ile de Devrekani Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yatırıma ait projelendirme çalışmaları için Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumhur Hakkı Güllü, UNDP Saha Mühendisi İsmail Borak ve firma yetkililerinin katılımı ile ilgili firmaya yer teslimi yapıldı.

Yer tesliminin ardından yüklenici firma tarafından kısa sürede Devrekani Kapalı Sebze Meyve Pazarı projesinin temelinin atılacağı öğrenildi.