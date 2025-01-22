Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Devrekani Belediyesi’ne hibe edilen iki adet mini kazıcı, araç filosuna eklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Devrekani Belediyesi’ne iki adet mini kazıcı hibe edildi. Hibe edilen kazıcılar, tırlara yüklenerek İzmir’den Kastamonu’nun Devrekani ilçesine getirildi. Sıfır kilometre olarak araç filosuna kazandırılan mini kazıcılar, Devrekani Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Belediyemize yeni kazandırdığımız sıfır kilometre iki adet mini kazıcı yükleyicilerimiz, İzmir Serbest Bölgeden ilçemize getirilmiştir. Araçların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, il başkanımıza, kıymetli milletvekillerimize, ilçe başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve tüm siyasi büyüklerimize çok teşekkür ederim. Rabbim güle güle inşallah kullanmayı nasip etsin. Bunlar da Devrekanimize hayırlı olsun” dedi.