Kastamonu il merkezinde, Devrekani Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara coğrafi işaretli cırık tatlısı ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Devrekani Belediyesi tarafından Coğrafi İşaretli Ürün Cırık Tatlısı ikram edildi. İl merkezi Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta vatandaşlara paketlenmiş halde binden fazla cırık tatlısı dağıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, “Bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın son gün etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Devrekani Belediyemiz tarafından Devrekani’nin coğrafi işaretli ürünü olan cırık tatlısı ikram ettik. Hafta etkinlikleri vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinliklere katkı sunan başta Valimiz olmak üzere, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk Mutfağı Haftası, Türk Mutfağının dünya mutfağındaki önemli yerini ve geleneksel yöntemlerle yapılan yemeklerimizin unutulmaması, gelecek nesillere başarılı bir şekilde aktarılması, dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. 2 yıldır bu amaca dönük etkinlikler bütün illerimizde gerçekleştiriliyor. Biz sokak ikramlarımızın dışında ünlü şeflerimizi de ilimize davet ettik ve Kurşunlu Han’da bir mutfak şov gerçekleştirdik. Oradaki şovda şeflerimiz Kastamonu’nun yöresel ürünlerini kullanarak, çeşitli yemekler yaptılar ve katılımcılara ikram ettik. Ayrıca; Kastamonu Üniversitesi, KUZKA ile birlikte düzenlediğimiz Liseli Şefler Yarışıyor Yarışması’nın finalini de gerçekleştirdik. İlimiz özelinde değerlendirdiğimizde Türk Mutfağı Haftası çok başarılı bir şekilde geçti” ifadelerini kullandı.