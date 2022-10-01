Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının Meslek Komiteleri ve Meclis seçiminde bayrak değişimi yaşandı

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının Meslek Komiteleri ve Meclis seçiminde bayrak değişimi yaşandı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan ve aralarında Gökçebey ilçesinin de temsil edildiği Ticaret ve Sanayi Odasının seçimlerine iş dünyası büyük ilgi gösterirken, adaylar da seçime katılmanın heyecanını yaşadılar.

TSO binasında gerçekleştirilen ve 8 Meslek Komitesi için 8 ayrı sandıkta oy kullanıldı. Mevcut başkan Haldun Hacıkulaoğlu, Ertan Cıvak ve Abdullah Başoğlu’nun aday olarak katıldığı seçimlerde odanın yeni başkanı Abdullah Başoğlu 8 meslek grubundaki sandıklardan 5’ini alarak odanın yeni başkanı seçildi.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı seçilen Abdullah Başoğlu üyelere teşekkür ederek verdikleri katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dil getirdi.