Devrek pazarında ramazan ayı bereketi yaşanmaya başlandı.

Zonguldak’ın en gözde pazarları arasında yer alan Devrek pazarında ramazan ayı hareketliliği yaşanmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle ilçede hissedilir derecede bir hareketlilik yaşanırken, Pazartesi günleri kurulan Devrek pazarında da vatandaşlar ramazan ayı alışverişi yapmak için tezgahlara akın etmeye başladılar. Çoğunlukta beyaz et ile bakliyat çeşitleri alışverişinde bulunan Devrekli vatandaşlar geçen yıla oranla fiyatların bazı ürünlerde zam yerine tam tersine indirimler göze çarptığını gözlemledik derlerken, bu mübarek ayda boğazımızdan taviz vermemeye çalışıyoruz ifadelerini kullandılar.

Pandemi döneminde fiyatların çok yüksek olduğunu belirten Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, "Fakat artık birçok üründe düşüşler yaşanmaya başlandı. Örneğin yağ, şeker ve un gibi temel gıda maddelerinde ciddi anlamda fiyatlar gerilemeye başladı bu da tüketicilerin rahat bir nefes almasını sağladı. Vatandaşlarımız mübarek ay nedeniyle gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapmaya çalışıyorlar. Ağırlıklı olarak bakliyat, pirinç beyaz et ve hurma çeşitlerini tercih ediyorlar. Mübarek ay nedeniyle tüketiciler boğazlarından ödün vermemeye çalışıyorlar” diye konuştu.