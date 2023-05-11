Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Devrek Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat başkanlığında gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısına, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, Devrek MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Emrah Öget ve Öğr. Gör. Tuğba Babaoğlu ile birlikte bölüm başkanları katıldı.

Mevcut bölüm ve programlar, öğrenci sayıları, akademik-idari personel, teknik altyapı ve sosyal imkânlar hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, dış paydaşlar ile üniversitenin karşılıklı beklentileri konuşuldu. Toplantıda ayrıca öğrenci memnuniyet anketlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin talepleri aktarılarak, bu taleplerin yerine getirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu. Kalite süreçlerine dış paydaşların katılımının arttırılması konusunda çalışmalar başlatılması yönünde kararın alındığı toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşülerek somut adımların atılması yolunda fikir birliği sağlandı.

Toplantıda gündeme alınan diğer konular, yeni bölüm ve programların açılması, mevcut ders içeriklerinin dış paydaşların görüşleri alınarak güncellenmesi, bölüm ve programların tanıtılmasında işbirliği sağlanması, öğrencilerin Halk Eğitim Kurslarından beklentileri, Gençlik Merkezinin Projeleri ve öğrencilere sosyal anlamda katkı sağlayabilecek organizasyonlar oldu.

Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.