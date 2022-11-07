Devrek Müftülüğü tarafından organize edilen hayır çarşısı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

Devrek Müftülüğü tarafından organize edilen hayır çarşısı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde müftülük ve kurs tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen hayır çarşısına davetliler ilgi gösterdi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Devrek İlçe Müftülüğü Kız Kur’an Kursu yararına düzenlenen hayır çarşısına davetliler yakın ilgi gösterirken, vatandaşlar kursa destek verdi. Kurumda eğitim gören öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerden alan vatandaşlar programı hayata geçirenlere teşekkür etti.

Elde edilecek gelirin Devrek Merkez Kız Kur’an Kursunun genel ihtiyaçlarında kullanılacağı ifade edildi.