Devrek MYO’da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Devrek Kampüsünde “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Ünite Kan Bağışı” kampanyasında öğrencilerin ve idarenin katılımı ile hedef aşıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Devrek Kampüsünde her yıl olduğu gibi bu yılda Kızılay tarafından kan bağışı ve kök hücre bağışı konularında Kızılay yetkilileri tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Bilgilendirmelerin ardından öğrenciler ile akademik ve idari personel bir bütün olarak kan bağışında bulundu.

Kampüste Cumhuriyetin 100’üncü Yılında 100 Ünite Kan Bağışı” parolasıyla başlattığı kampanyada, bir günde 107 ünite kan bağışına ulaşıldı. Kızılay yetkilileri tarafından Devrek Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanında kurulan kan alma istasyonlarında bir günde 107 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devrek MYO Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat, “Kan bağışı, hem kan bekleyenler hem de bağış yapan kişilerin sağlığı için oldukça önemli ve kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş değerdir. Bu yıl 107 ünite kan bağışı ile her birimiz hayatımızın 15 dakikasını ayırarak başkalarına ömür olduk. Bu konuda örnek bir kampüs olduğumuz için, duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize ve kadrolarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.