Devrek’te Devlet Hastanesi’nde hasta hakları günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Devlet Hastanesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yatan hastalara ve sağlık hizmeti almaya gelen hasta ve hasta yakınlarına Hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından broşür ve bayrak dağıtılarak hasta hakları ve hasta sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen programa; Hastane Başhekimi Avni Çelik, İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Yaşar Sargın, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Murat Terzi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Gök ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Semra Budak katılırken, heyet servislerde yatarak tedavi gören hastalar ziyaret ederek hastaların Hasta Hakları Gününü kutladılar.