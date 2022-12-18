Bölgesel Amatör Lig 5’nci Grup’ta mücadele eden Devrek Belediyespor Yeniçağspor ile karşılaştı.
Bölgesel Amatör Lig 5’nci Grup’ta mücadele eden Devrek Belediyespor Yeniçağspor ile karşılaştı.
Devrek İlçe Stadı’nda oynanan müsabakada ilk 45dakika karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçta Yeniçağspor maçın 30.dakikasında penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren rakip takım ilk yarıyı 1 -0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Yeniçağspor 47.dakikada Onur’un golüyle 2-0 öne geçti. Karşılıklı ataklara sürdürürken 68. dakikada Devrek Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı üslenen Caner takımına golü kazandırdı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmayınca maçı 2-1 Yeniçağspor kazandı.
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