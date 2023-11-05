Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Devrek Belediyespor Erkan sadıklardan boşalan koltuğa Alt Yapı antrenörü Berkant Bülbül ile anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam Berkant Bülbül ile galibiyete koştu.

Devrek Çim sahasında 4-1’lik sonuç ile galip gelirken, Kırmızı Beyazlı ekip etkin futbolu ile devam ettiği bu serüvende sıralamasını yükseltmeyi sürdürdü. Devrek İlçe Stadında karşılaşan Devrek Belediyespor ile Çaycumaspor maçının hakem üçlüsü Eren Ferhat Çelik, Ulaş Eliçora, Arda Yiğit Alabaş ile düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Çaycumaspor’a top oynatmayan Devrek Belediyespor etkili futbolu ile 3-0 gibi net bir skorla ilk yarışı a önde girdi .

İkinci 45 dakikalık yarıda etkili futbolunu konuşturan Devrek Belediyespor ikinci yarıda bulduğu gol İle sahadan 4-1 galip geldi. Teknik direktör Berkant bülbül ikinci yarıda alt Yapı öğrencilerini oyuna alması taraftarlar tarafından büyük bir takdir topladı.