Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan kadın girişimci Şazime Hancı, devlet desteği ile hem kendi işini kurdu hem de ev kadınlarına istihdam sağlıyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan kadın girişimci Şazime Hancı, devlet desteği ile hem kendi işini kurdu hem de ev kadınlarına istihdam sağlıyor.

Daha önce bir sanat atölyesinin işletmecisi olan Hancı, KOSGEB’den destek alarak iş yerini büyüterek 4 farklı alanda üretimler yapıp hizmet sunuyor. 6 kadını iş yerinde istihdam eden Hancı, ayrıca ev kadınlarının evlerinde yapabilecekleri ürünleri onlara göndererek kadınların evlerinde para kazanmalarını sağlıyor. Organizasyon firmasında kullandıkları malzemeleri kendileri üreterek bu alanda bölgede ilk ve tek üretim firmasına sahip olan Hancı, çift kafa lazer kesim makinesiyle de üretim yaparak birçok sektöre hizmet sunuyor.

Mesleki eğitim protokolü ile aynı zamanda okul görevi gördüklerini ifa eden kadın girişimci Şazime Hancı, kursiyerlere maaşları ile birlikte sigortalarını da yatırarak kalfalık ve ustalık belgesi verdiklerini söyledi. Hancı, 4 farklı sektör üzerinde yaptıkları çalışmalarda şu anda bölgede ilk ve tek olduklarını ifade ederek, “Daha önceden Tatvan’da kurmuş olduğum bir sanat atölyesinin işletmecisiydim. Daha da geliştirerek bugün sektörümüzü farklı alanlarda destek alarak daha büyük bir firmaya dönüştürdük. Bu firma doğrultusunda birçok kadınımıza ulaşabiliyoruz ve burada üretimler yapıyoruz. 4 farklı sektör üzerinde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda şu anda bölgede ilk ve tekiz. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye’de de tek olduğumuzu biliyorum. Organizasyon firmamız bölgede ilk ve tek olmak üzere üretim firması olarak geçmektedir. Burada hem kaliteli uygun bütçeye ve her kesime sunabiliyoruz” diye konuştu.

“Firmamızda hem üretimler yapıyoruz hem de meslek edinmek isteyenlere kurs vermeye devam ediyoruz” diyen Hancı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletten destek aldığımız çift kafa lazer kesim makinesiyle üretimler yaparak birçok sektöre de burada hizmet sunabiliyoruz. Firmamızda hem üretimler yapıyoruz hem de meslek edinmek isteyenlere kurs vermeye devam ediyoruz. Çerçeve tasarım atölyemiz de bunlardan birisidir. Bu hizmetlerimiz doğrultusunda birçok kadınımıza ve erkeğimize ulaşabiliyoruz. Mesleki eğitimle beraber yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde biz burada bir okul görevi de görüyoruz. Belirli sebeplerden dolayı okuyamamış kadınlarımız ve erkeklerimiz olabilir. Buradaki hizmet sektöründe onlara hem diploma sağlayabiliyoruz hem de kalfalık ve ustalık belgesi verebiliyoruz. Aynı zamanda sigortaları yatıyor ve maaş ödüyoruz.”

İhtiyaç sahibi ev kadınlarına ulaşarak evlerinde istihdam ettiklerini ifade eden Hancı, “Firmamız bünyesinde aktif çalışan sayımız şu anda altı. Aynı zamanda part time çalışanlarımızda var. Biz bununla da sınırlı kalmadık. Evlerinden çıkamayan kadınlarımız oluyor. Biz bunlara da ulaştık, çünkü ihtiyaç sahibi kadınlarımız evlerinde üretim yapabilirler. Lazer kesim makinesinden çıkarmış olduğumuz ürünlerin temizlenmesi, paketlenmesi, dizayn edilmesi ve üretilen çiçeklerin tasarımında kadınlarımızdan destek alıyoruz. Kadınlarımız evlerinde bu şekilde hem bize yardımcı oluyorlar hem de kazanç sağlamış oluyorlar” diye konuştu.