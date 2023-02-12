Adana Valiliği tarafından il ve çevre illerden gelen depremzedeler için hazırlanan Adana TUYAP Fuar Merkezi, yaklaşık 8 bin depremzedenin konaklama ihtiyacını karşılıyor. Asrın yıkıcı depreminden kaçan depremzede vatandaşlar toplanma merkezinde konaklarken, çocuklar oyun alanlarında depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Adana Valiliği tarafından il ve çevre illerden gelen depremzedeler için hazırlanan Adana TUYAP Fuar Merkezi, yaklaşık 8 bin depremzedenin konaklama ihtiyacını karşılıyor. Asrın yıkıcı depreminden kaçan depremzede vatandaşlar toplanma merkezinde konaklarken, çocuklar oyun alanlarında depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Adana Valiliği tarafından devletin tüm imkanları vatandaşların huzur ve güvenli bir ortamda kalabilmesi için seferber edilirken, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları alanda vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 35 bin dönüm arazi üzerinde 11 dönüm kapalı alanda koordinasyonun sağlandığı Adana TUYAP Fuar Merkezi’nde vatandaşlar sıcak bir ortamda konaklıyor. Alanda çocuklar için özel oyun alanları da oluşturulurken, evcil hayvanlarını yanlarından bir dakika bile ayırmayan depremzedeler devlete dualar ederek, hep birlikte depremin izlerini silmek için büyük bir mücadele verildiğini kaydetti. Depremzede çocuklar ise sıcak ortamda yeni arkadaşlar edindikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, gelen kitap ve oyuncaklarla alanda vakit geçirdiklerini belirttiler.

“Burada güven içindeyiz”

Depremden annesi ve babası ile canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Gülizar Katrancı, “Yatalak hasta babam ile buradayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Evden kardeşlerimiz sayesinde zor kaçtık. İyiyiz, yani burada her şey çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Burada güven içindeyiz. Allah bir daha kimseye göstermesin. Yakınlarımız göçük altında kaldı. Çok şükür iyiyiz” dedi.

“Bir daha deprem olmasın istiyorum”

Depremden ailesi ile birlikte kaçan Kayra Ardıç, "Burada arkadaşım Didem ile birlikte vakit güzel geçiyor. Burada aktiviteler yaptırıyorlar. Kitap okuyoruz. En çok bir daha deprem olmasın istiyorum” diye konuştu.

Köpekler ve kuşlar sahiplerinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Depremde evde yol arkadaşı olan köpeklerinin kendilerini uyandırdığını aktaran vatandaşlar evcil dostlarını bir an olsun yanlarından ayırmazken, alanda onlarla birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Mustafa Tipili, devletim tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini aktararak, “6 gündür konaklıyorum. O gece 1,5 dakikalık zaman geçmedi bizim için. Eşim ve ben vardım, komşumuzu alıp binayı boşalttık. Kardeşim solunum cihazına bağlı, onu da çıkardık. Çok şükür hem sosyal kurumlar hem Kızılay, belediyeler, devletimiz güzel aktiviteler yapan herkes burada. Burada kalabalığız ama buna da şükür” diye konuştu.