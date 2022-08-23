Bursa’nın Gemlik ilçesinde kamuya geçen bir bina, tahsis edilen vakıf tarafından özel bir işletmeye kiraya verildi. Yurt ihtiyacının hat safhaya çıktığı bir dönemde, yurt olarak inşa edilen ve kullanılan bir binanın tahsis edilen vakıf tarafından özel bir dershaneye verilmesi kamuoyu tepki gösterdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kamuya geçen bir bina, tahsis edilen vakıf tarafından özel bir işletmeye kiraya verildi. Yurt ihtiyacının hat safhaya çıktığı bir dönemde, yurt olarak inşa edilen ve kullanılan bir binanın tahsis edilen vakıf tarafından özel bir dershaneye verilmesi kamuoyu tepki gösterdi.

2022 YKS sonuçlarının açıklanması ile Gemlik ilçesine birçok yeni öğrencinin gelmesi bekleniyor. Bu rakam 2021-2022 döneminde 2 bin 100 öğrenciyken, bu yıl sayının daha artması bekleniyor. Yıllardır Gemlik’te faaliyet gösteren Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin ve onları gurbete gönderen ailelerinin en büyük sorunu gönül rahatlığı ile kalacakları bir yurt bulabilme korkusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda bu anlamda yaşanan barınma sorunu bu yıl daha da artacak gibi duruyor. Emlakçıların bu günlerdeki en büyük müşteri grubunu çocuğuna barınacak yurt bulamayan ailelerin kiralık ev arayan aileler oluşturuyor. Üstelik piyasada 2 bin liranın altında kiralık ev olmaması, aylık 850 lira KYK bursu ya da kredisi alan öğrencileri ve aileleri kara kara düşündürüyor.

Bu öğrencilerin barınma sorunu, Gemlik ilçesinde geçmiş yıllarda yapılan ve fakat hedefine uygun kullanılmadığı aşikâr olan bir tahsisi yeniden gündeme getirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ’ye ait vakıf, dernek, şirketlere ait birçok gayrimenkul kamu malına dönüştürülerek devlete geçti. Bu bağlamda Gemlik’teki 4 bina kamu malı haline geldi. Bunlardan 3 tanesi halen kamu kurumlarınca kullanılmaya devam ederken, top sahası yanında eski meslek lisesi karşısındaki bina tapusu kamuya ait olmakla birlikte yurt yapılması için Birlik Vakfına tahsis edildi. O zamanlar TBMM başkanı olan İsmail Kahraman’ın başkanı olduğu vakfın bu binayı amacına uygun kullanmayıp ticari işletmelere kiraya verdiği ortaya çıktı.

Türkiye’de PDY ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde dershaneler kapatılırken Birlik Vakfına tahsisli binada özel bir dershane hizmet vermeye devam etmesi kamuoyunda tepkilere sebep oldu. Sivil toplum örgütü sıfatı ile kamu yararı iddiasını dile getirip devletin malını kendilerine tahsis ettiren bu vakfın neden ticari amaçlı işlere giriştiği dile getirilirken, bu durumda tahsisin iptalinin mümkün olup olmadığı, geçmişte de FETÖ zamanında yurt olarak kullanılan binanın KYK’ya devredilip tekrar asli hizmet maksadına dönüşüp dönüştürülemeyeceği de merak konusu oldu.