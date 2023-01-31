Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımında sona gelinen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımında sona gelinen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Gaziantep’in marka değerini yükseltecek, her yaştan insanı eğitim-kültür ve sanat ile buluşturacak D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde geri sayım başladı. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliliği yapmış Gaziantep’e yaraşır bir eser kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacağını kaydetti. Daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma maksadıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Fadıloğlu, yatırımlarının bu yönde devam edeceğini dile getirdi.

Mevcut mekanların artan nüfus ve ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmasının kendilerini harekete geçirdiğini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, modern şehirciliğin önemli kriterlerinden olan kültür-sanat-eğitim altyapısının geliştirilmesi hedefiyle D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin yapıldığını söyledi.

“Projede emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Çok fonksiyonlu bir merkez yaptıklarını anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde sona gelindi. İnşallah, önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız. D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; tiyatro binası, kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor. İçerisindeki kütüphane, 7/24 açık olacak. Aralıksız hizmet verecek. Yarın bizler, bugün bulunduğumuz konumlarda olmayacağız ama bu kalıcı eserler milletimize hizmet etmeye devam edecek. Projede emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.