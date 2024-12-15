Adıyaman Belediyesi Abdülhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi, depremde yaşadığı büyük yıkımdan sonra güçlendirilerek yeniden hayata döndürüldü. Merkezin açılışı, Van Devlet Tiyatrosunun büyük ilgi gören çocuk oyunu "Şifreli Köpek" ile yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Depremin etkilerini hala üzerlerinden atamamış olan çocuklar için, Ali Meriç'in yazıp yönettiği "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu, çocuklara umut dolu bir nefes oldu. Deprem sonrası kapalı alanda ilk kez sahnelenen oyun, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki temsille, toplam 600 çocuğa ulaştı.

Deprem gibi büyük bir felaketin ardından, sanat ve kültür etkinlikleri toplumun iyileşme sürecinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle çocuklar için düzenlenen bu tür etkinlikler, onlara umut aşılayarak psikolojik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor. Tiyatronun iyileştirici gücü, bu zorlu dönemde daha da önem kazanıyor.