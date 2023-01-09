Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sanat dünyasının en güçlü kuruluşlarından olan Devlet Tiyatrolarına ev sahipliği yapıyor.

Devlet Tiyatroları tarafından kapalı gişe oynanan birçok oyun sanatseverlerle buluşacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılışı yapılan ve ilk konseri dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say tarafından verilen Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve sosyal yaşamın odağı olmaya devam ediyor.

Açıldığı tarihten bu yana yüzlerce sanatsal gösteriye ev sahipliği yapan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, çok büyük bir iş birliğine imza atıyor. Şimdi de sadece 81 ilin 25’inde gösteri yapan Devlet Tiyatroları turne programına Mersin’i de alarak oyunlarını Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde yapma kararı aldı. Devlet Tiyatroları böylece ilk kez bir ilçede gösteri yapma kararıyla Mezitli’de Mersinli sanatseverlerle buluşuyor. Bu kapsamda her ay 4 farklı devlet tiyatrosu oyunu sahnelenecek. Özellikle Ekim-Mayıs arasında tüm bölgelerde kurulu Devlet Tiyatrolarını Mezitli’de ağırlanacağı işbirliği kapsamında imzalanan protokol ile Mezitli Belediyesi salon ve gişeden sorumlu olacak ve diğer tüm harcamalar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Ocak ayında başlayan turne programı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosunun Penceredeki Atlar oyunu, 24-25 Ocak tarihlerinde ise Ankara Devlet Tiyatrolarının Siyahlı Kadın oyunu sahnelenecek.

Mezitli’de yaşayan vatandaşların çok özel olduğunu her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün turne programına Mezitli Belediyesi Kültür Merkezine almasının da önemine dikkat çekti. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini inşa ederken yalıtımdan ses akustiğine kadar çok hassas davrandıklarını belirten Tarhan, “Kültür Merkezimiz buraya gelen tüm sanatçılar tarafından büyük beğeni kazandı. İlk konseri veren Fazıl Say da, burada Cumhuriyet Defilesi yapan modacılar Yıldırım Mayruk-Barbaros Şansal ikilisi de Kültür Merkezimize yönelik beğenilerini dile getirmişlerdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de oyunlarını en iyi şekilde sergileyebilecekleri bir salon olması nedeniyle Türkiye’de ilk kez bir ilçeyi turne programına almışlardır. Sadece Devlet Tiyatroları değil gün aşırı özel tiyatrolar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da oyunlarını Kültür Merkezimizde sahnelemektedir. Ben tüm sanatseverlerimizi Mezitli Kültür Merkezimizde sahnelenen oyunları sergilenen gösterileri izlemeye davet ediyorum” dedi.