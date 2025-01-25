Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su oranı yüzde 1.5’a kadar geriledi, tüm barajların ortalaması ise geçin yıla oranla yüzde 10 gerileyerek yüzde 24 oldu.

Sivas Valiliği 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem toplantısı Sivas Valiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları ve 2025 planlanan yatırımlarından söz eden Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, il genelinde barajlardaki su seviyesinin yüzde 24 oranına gerilediğini söyledi. Aslan sunumunda , “Barajlarımızda geçtiğimiz yıl yüzde 34 doluluk oranı varken şuanda yüzde 24 doluluktayız. 4 Eylül barajında yüzde 1.5’dayız. Pusat Özen barajında da yüzde 24’deyiz. Diğer barajlarımızda da ortalamamız yüzde 24’tür. Bu oranlar kötü. Geçtiğimiz yıl yüzde 34’tü bu yıl yüzde 24’e geriledi” dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise kötü tablo karşısında, “Daha çok kar ve yağmur yağarda doluluk oranlarımız artar diye dua edelim” ifadelerine yer verdi.