Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden DSİ’nin 69 yaşına girmesiyle ilgili, “18 Aralık 1953 yılında kabul edilen 6200 sayılı Kanun ile teşkilatlanan DSİ Genel Müdürlüğü, 69 yıldır suyun gücünü milletle buluşturuyor” denildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden DSİ’nin 69 yaşına girmesiyle ilgili, “18 Aralık 1953 yılında kabul edilen 6200 sayılı Kanun ile teşkilatlanan DSİ Genel Müdürlüğü, 69 yıldır suyun gücünü milletle buluşturuyor” denildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ’nin Türkiye’nin yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlamasından sorumlu bir kuruluş olduğu hatırlatılarak, 26 bölge müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 24 bin personeli ile faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, DSİ’nin başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapılarını hizmete sunduğu ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

“Geliştirdiği projeler ile suyun güçlü etkisini yurt sathına yaymayı hedefleyen DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan sistemlerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin de yer aldığı binlerce su yapısını milletimizin istifadesine sunmuştur” ifadeleriyle DSİ’nin önemine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“DSİ, dünyanın sayılı entegre projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel projeleri de hayata geçirmektedir. Her bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde geliştirilen bu projeler ile yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturmak hedeflenmiştir. Bu projelerin tamamlanan ve her biri başlı başına dev tesisler olan ünitelerinden halihazırda önemli ölçüde katma değer elde edilmektedir. 1954 yılından bu yana ’su vatandır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DSİ, işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirmiştir. DSİ tarafından hayata geçirilen projeler ile 4,7 milyon hektar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkın zararlarından korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir.”

Ayrıca açıklamada, DSİ’nin inşa ettiği hidroelektrik santraller ile yıllık ortalama 45 milyar kilovatsaat temiz enerji üretildiği belirtilerek, “DSİ, aziz milletimizden aldığı cesaret ile suyun gücünü milletle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edecektir” denildi.