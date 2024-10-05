Türk Çağdaş Resim Sanatının büyük ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Devrim Erbil’in Muğla’ya Sevgilerle isimli sergisi Uluslararası 31. Muğla Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında Sekibaşı Hamamı’nda açıldı.

Yapmış olduğu minyatür resimlerini, Dünya’nın en seçkin sanat galerilerinde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Prof. Dr. Devrim Erbil’in “Muğla’ya Sevgilerle” isimli resim sergisinin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergiye katılanlar açılış töreni öncesinde Erbil’in eserlerini hayranlıkla inceleyerek bolca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sergi’nin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Kıymetli Prof. Dr. Devrim Erbil hocamızın bu özel sergisinin Sekibaşı Hamamı Kent Belleğinde açılıyor olmasını çok değerli buluyoruz. Dünya kenti sloganıyla çıktığımız bu yolla Menteşe’nin adının kültür ve sanatla anılmasını hedefliyoruz. Tüm sanatseverler bu sergideki eserleri derinlemesine inceleyecek ve resimlerin perspektifinde kaybolacaklar. Bu özel sergi kentimizin sanat hayatının çok önemli bir etkinliği olarak hafızalarda kalacak. Bu eşsiz sergiyi Muğla’ya taşıyan, bize yeni bir bakış açısı kazandıran Sayın Devrim Erbil hocamıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Devrim Erbil hocamızın bugün burada olması bu sergiyi burada açması Menteşe için önemli bir tarihtir” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aras ve Başkan Köksal tarafından günün anısına Prof. Dr. Devrim Erbil’e kristal baca şeklinde teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra serginin açılışı Başkan Aras, Başkan Köksal, Prof. Dr. Devrim Erbil ve katılımcılar tarafından yapıldı. Sergi 15 Ekim’e kadar açık kalacak.