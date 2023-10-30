Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsi Altaş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Devlet Resim ve Heykel Yarışması Resim kategorisinde ’Bağlı Düşler’ adlı eseriyle başarı ödülüne layık görüldü.

Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, yeni eserlerin üretilmesine katkıda bulunmak ve farklı dallarda eserlerin bir arada sergilenmesini sağlamak adına ilki 1939’da düzenlenen yarışmanın bu yıl 76’ncısı düzenlendi. Bu yılki yarışmanın cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesiyle katılımlar önceki yıllardan daha fazla oldu. Yoğun katılımın olmasına rağmen Altaş, başarı ödülünü almayı başardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; “Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu yaşarken öğretim üyemiz Doç. Dr. Şemsi Altaş’ın almış olduğu başarı ödülü bizleri çok mutlu etti. Hocamızı almış olduğu ödülden dolayı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim" dedi.