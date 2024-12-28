Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "En büyük sıkıntımız, bilet bulunamıyor artık. Kolay değil çünkü çok faal çalışıyoruz ve sahnelerimiz son derece yoğun ve dolu" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyetlerine ve gündeme ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sağtürk, yoğun bir çalışma ve çok iyi bir programlama ile 2024 yılını geride bıraktıklarını belirterek, "Seyircilerimiz tarafından müthiş bir teveccühle karşı karşıya kaldık. Çok iyi ve sıkı bir program yönetmeye çalıştık. Hem yerleşik temsillerimizde yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Festivallerimizde yüzde 300’e yakın artışlar kaydetmiş olduk" ifadesini kullandı.

"Sinema salonlarında da canlı yayın verdik"

Sağtürk, gidilmeyen illeri tespit ettiklerini ve sonra bütün çalışmalarını Anadolu’ya doğru çevirdiklerini kaydetti. Anadolu’da büyük bir ilgi ve alaka ile karşılaştıklarını söyleyen Sağtürk, “İnsanlar sanki bunu bekliyorlarmış, bu eserleri bekliyorlarmış gibi bir hava vardı. Neredeyse bütün şehir oraya aktı. Hatta sinema salonlarında da canlı yayın verdik. Oralar da doldu. Ülkemiz çok kıymetli. Seyircilerimizle buluşma anı bizlere çok mutluluk veriyor. Özellikle sanatçılarımız bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

"Yatılı okulların tekrar aktive edilmesi şart"

Kültür Yolu Festivali’nin 3. ya da 4. yılında tekrar aynı şehirlerin üzerinden bir turne programının oluşturulması gerektiğini düşündüğünü aktaran Sağtürk, “Programlamamızı ona göre yaptık. Oradaki yetenek taramalarda ne yetenekler çıktı. Bu yeteneklerimizi alıp İstanbul ya da Ankara’da iki şehirde birden koromuzla ve orkestramızla büyük konserler haline dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sağtürk, konservatuvarlara emanet edilecek yeteneklerin barınabilme sorununun çözülmesi gerektiğini kaydederek, "Bizim çocukluğumuzda okuduğumuz gibi yatılı okulların tekrar aktive edilmesi şart olacak diye düşünüyorum. Bu konuda da hem Konservatuvar Danışma Kurulu hem Hacettepe Üniversitesi Danışma Kurulu’nda da söylemlerimizi dile getiriyoruz, arzularımızı dile getiriyoruz. En kısa zamanda bu yatılı okulların tekrar açılması ve konservatuvarlarımızdaki bu yeteneklerin oralarda iyi bir eğitim almaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Buralarda bulunan sahne kapasitelerini değerlendirerek bir çalışma modeli üzerinde durduk"

Genel Müdürlükçe başlatılan 1. Anadolu Opera Bale Festivali ile Yetenek Her Yerde taramalarıyla 23 ile gittiklerini hatırlatan Sağtürk, "Şırnak’tan başlayan bir yolculuktu bu. Erzincan, Kırklareli, Ardahan, Hatay ve en son Denizli’ye gidildi. Devamı 2025’te gelecek. Toplam 23 il. Buralarda bulunan sahne kapasitelerini değerlendirerek bir çalışma modeli üzerinde durduk ve müthiş bir teveccühle karşı karşıya kaldık” ifadelerine yer verdi.

"En büyük sıkıntımız bilet bulunamıyor artık"

Sağtürk, yaşanılan bilet sorununa dikkati çekerek, “Opera bale kuyruğu oluşmuş durumda. En büyük sıkıntımız bilet bulunamıyor artık. Kolay değil çünkü çok faal çalışıyoruz ve sahnelerimiz son derece yoğun ve dolu" ifadelerine yer verdi.

Bilet sorununun çözülmesi için yeni sahnelerin açılacağını da belirten Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bunu çeşitli alanlarda dile getirdiğini hatırlattı. Sağtürk, buna ilişkin İstanbul’da bulunan Haydarpaşa Garı’nın içinde bir Atatürk Kültür Merkezi (AKM) daha yapılacağını vurguladı.

"Yeni sahnelerin mutlaka açılması lazım"

Gelecek yıl için Ankara’da da böyle bir çalışmaları olduğunu belirten Sağtürk, şunları kaydetti:

"Yeni sahnelerin mutlaka açılması lazım. Çünkü artık halk opera ve baleye gider hale geldi. Uzakta gibi algı vardı, o algının tamamen kırıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün gittiğimiz illerde bu kadar istek ve teveccüh varsa ben bu çalışmaların mutlaka zamanla yapılacağını ve hızlandırılacağı inancındayım. Zaten Bakanlığımız da bütün enerjisini bu çalışmalara veriyor. Kültür Yolu projeleri tabii çok değerli. Dünyanın en önemli festivallerinden bir tanesi. Bu kültür yollarımızın hemen hemen tüm ayaklarında da devlet opera ve balesi olarak hizmet ediyoruz. Aynı zamanda kendi küçük kültür yollarımızı da bu 23 ille oluşturmaya başladık. Yeni sahnelerimiz olursa elbette ki o sahnelerde de seyirciyle buluşacağız."

"Milyona varan bir hedefimiz var"

Sağtürk, geçen yıl 615 bin izlenmeyle tarihi bir rekorun geldiğine dikkati çekerek, "İlk 3 aylıklara baktığımız zaman bu sayı bu yıl daha da artıyor gibi gözüküyor. Bu tarihi rekor üzerinden de yüzde 45’lik bir artış ile karşı karşıya kaldık. Özellikle Anadolu Festivali ile ’Opera ve Bale Her Yerde’ mottosuyla yola çıktığımız opera bale festivalimizde de ciddi bir seyirci sayısı da bu stratejiye eklenmiş olacak. Dolayısıyla bizim milyona varan bir hedefimiz var. Sanırım birkaç yıl içinde de onu gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.