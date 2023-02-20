Karacabey’den deprem bölgesindeki depremzedelere destek olmak amacıyla süren yardımlar hız kesmezken, Karacabey Belediyesi de ihtiyaç sahipleri için bir yandan yardım tırları hazırlıyor bir yandan da Karacabeyli hayırseverlerin destekleri için lojistik desteği sağlıyor.

Karacabey’den deprem bölgesindeki depremzedelere destek olmak amacıyla süren yardımlar hız kesmezken, Karacabey Belediyesi de ihtiyaç sahipleri için bir yandan yardım tırları hazırlıyor bir yandan da Karacabeyli hayırseverlerin destekleri için lojistik desteği sağlıyor.

Karacabey Belediyesi, deprem bölgesi için 50. yardım aracını bölgeye gönderirken, deprem bölgelerinde büyük ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan vatandaşlara gönderilmek üzere de 3 tır yem gönderildi. Ayrıca sahipsiz hayvanlar veya dışarıda kalan evcil hayvanlar için hazırlanan mamalar da bölgedeki ihtiyaç sahibi canlara ulaştırılacak.

Yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerine Karacabey’in destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey Belediyesi de ihtiyaç sahipleri için bir yandan yardım tırları hazırlıyor bir yandan da Karacabeyli hayırseverlerin destekleri için lojistik desteği sağlıyor.

Karacabey Belediyesi, hayırsever iş insanı Sadettin Yıldırım’ın afet bölgesine göndermek için teslim ettiği 2 adet konteynırı da deprem bölgesine gönderirken, bu kapsamda Karacabey’den deprem bölgelerine gönderilen yardım tırı sayısı 50’yi buldu.

Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor

Özkan, 50. tırın hazırlandığı esnada yaptığı açıklamada, “Bütün Türkiye’de olduğu gibi Karacabey’imizde de kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz, vatandaşlarımız el birliğiyle, bölgeye elinden geldiği kadarıyla yardım gönderme gayreti içerisinde. Bir taraftan tarım il müdürlüğü organizasyonu çerçevesinde Türkiye Jokey Kulübünün önceden gönderdiğimiz iki tırına ilave olarak bir tır, bölgedeki hayvancılara hayvan yemi gönderiliyor. Bunun lojistik desteğini yine Karacabey Belediyesi, hayırseverlerimiz vasıtasıyla organize etti. Diğer taraftan da kaymakamlığımız tarafından yapılan bir organizasyon ile ilçedeki tapu müdürlüğü personeli, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli bir gayret göstermişler ve topladıkları erzak ve kıyafetleri, yine Karacabey Belediyesi’nin hayırseverler vasıtasıyla organize ettiği nakliyeci kardeşlerimizle beraber bölgeye gönderiyoruz” dedi.

Başkan Özkan, “Devlet millet el ele felsefesi çerçevesinde, tüm yurtta olduğu gibi Karacabey’deki seferberlik çalışmalarımız da devam ediyor. Bir taraftan da bölgeden gelen depremzede vatandaşlarımız var, onlarla ilgili de kaymakamlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyemiz teyakkuz halinde. İnşallah en kısa zamanda bu yaraları saracağız ve büyük Türkiye idealine doğru yine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biz, bu uğurda gayret gösteren herkese, kadirşinas Karacabey halkına teşekkür ediyoruz. Yola çıkan kaptan arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Can dostlar da unutulmuyor

Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle, deprem bölgelerinde büyük ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan vatandaşlara ulaştırılmak üzere de 3 tır yem gönderildi. Ayrıca sahipsiz hayvanlar veya dışarıda kalan evcil hayvanlar için hazırlanan mamalar da bölgedeki ihtiyaç sahibi canlara ulaştırılacak.

Başkan Özkan, “Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı nezdinde, ülke çapında bir kampanya başlattı. Türkiye Jokey Kulübü de o bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan vatandaşlarımıza gönderilmek üzere bu faaliyetlerin aksamaması adına Karacabey’deki tesislerinden 3 tır yem gönderiyor. Karacabeyli hayırseverlerimiz de bizlerin aracılığıyla bunun lojistik desteğini sağlıyor. Devlet-millet iş birliği çerçevesinde seferberlik halinde belediyelerimiz, STK’larımız, kamu, kurum ve kuruluşlarımız, özel firmalarımız bu yaraları sarmaya gayret ediyor. Biz bu çerçevede yem desteğinde bulunan TJK’ya, şube müdürümüze, tarım il müdürü ve bakanlık personelimize teşekkür ediyoruz. Gidecek kaptan arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuk diliyoruz. Gidip bu emanetleri sağ salim yerine ulaştırmalarını temenni ediyoruz. Tüm bunların yanında, deprem bölgelerindeki sahipsiz hayvanlar veya dışarıda kalan evcil hayvanlar için de mamaları bu araçlara yükledik. İnşallah bunlar da ihtiyaç sahibi canlara ulaştırılacak” diye konuştu.

TJK Karacabey Hara Müdürü Hüseyin Çavdar da yaptığı açıklamada, “TJK olarak, başta tarım bakanlığımızın öncülüğünde yapılan bu yardım faaliyetine tarım il müdürlüğümüzün de destekleri ile katkıda bulunmak amacıyla destek olmak istedik. Sağ olsun başkanımız da bize lojistik olarak destek oldu. Umuyoruz hayırlısı ile bizler de yardım bekleyen vatandaşlarımıza böylelikle katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Karacabey’den tam destek

Öte yandan Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği yardım tırlarının yanı sıra daha önce 45 kişilik personel desteği sağladığını, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde gerçekleşen çalışmalarda da arama kurtarma ekibi, yerel destek ekibi, hasar tespit ekibi, iş makinesi operatörleri ile kamyon şoförlerinin yer aldığını söyledi.

Başkan Ali Özkan, “Zabıta personelimiz ve inşaat mühendislerimiz gibi teknik personeli de bölgeye yolcu ettik. Bursa Büyükşehir Belediyemiz son olarak Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. Şantiye kuruldu. Karacabey Belediyesi olarak biz de bu çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde, duş ve tuvaletlerimizi gönderiyoruz. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.