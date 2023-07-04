Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvuran adaylar için düzenlediği hızlandırılmış hazırlık kursu yoğun ilgi görüyor. Kurslarda genel yetenek ve genel kültür deneme sınavları ile soru çözümleri yapılıyor. Eğitimler ise uzman eğitmenlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. KPSS’nin gençlerin geleceğine yön verme açısında önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gençlerimize destek olmaya, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin devlet memuru olmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla açtığı kurslardan oldukça memnun kaldıklarını belirten kursiyerler desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. Kurslara devam eden kişilerden Fen Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Elif Karaboğa, “Burada gün aşırı sınavlara gireceğiz. Sonrasında ise buradaki eğitmenlerle soruları çözeceğiz. Bunun çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada çözümlerin yanı sıra eğitmenler, kendi alanlarında anlatımlar da yapılacak. Faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Evde deneme çözmek yerine burada çözeceğim. Sınav heyecanını burada atabileceğimi düşünüyorum. Bunun dışında kursta kitap takviyesi de yapılıyor. Şahsen ben beğendim. Bir daha çalışmama gerek kalmayacağını düşüyorum" diyerek kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Hafta içi Saat:18.00-21.00 ve cumartesi günleri 9.00-12.00 saatleri arası düzenlenen hızlandırılmış kurslarda adaylar, soru çözme tekniklerinin yanı sıra sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgilendiriliyor.