Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, il müdür yardımcısı, kuruluş müdürleri ile çocuklar katıldı. Kahvaltı öncesi çocuklar ile sohbet ederek yakından ilgilenen İl Müdürü Demirci, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin devam edeceği, yaz tatillerinin dolu dolu geçeceğini ifade etti. Abla ve kardeşlerin bir araya geldiği ve keyifli vakit geçirdikleri kahvaltı programı, düzenlen müzik ve eğlence programının ardından son buldu. Çocuklar gerçekleştirilen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.