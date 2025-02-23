Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Solo Konserinde Söğüt, Bilecik, Silifke, Çanakkale gibi yörelere ait türküler seslendirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Türk Halk Müziği Solo Konseri" Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda dinleyici ile buluştu. Konsere çok sayıda müziksever katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Altıntaş’ın solistliğini üstlendiği konserde Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Uludağ bağlamada yer aldı. Türk Halk Müziği Solo Konserinde Söğüt, Bilecik, Silifke, Çanakkale gibi yörelere ait "Payton Geldi Meyhaneye Dayandı", "Mahpushane İçinde Yanıyor Gazlar", "Evlerin Önü Yaldız Piyade", "Bir Dalda İki Elma" türküleri seslendirildi.