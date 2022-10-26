Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Fagot Çalıştayı" öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Fagot Çalıştayı" öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Çalıştay, Lund Üniversitesi Fagot Profesörü ve Malmö Senfoni Orkestrası solo fagotçusu Annika Fredriksson’un katılımıyla Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün çalıştaya ilişkin görüşlerini paylaşarak “Böylesi bir tecrübenin Anadolu Üniversitesine gelmesi bizler için büyük bir şans. İlk fagot master classımızı organize etmenin de verdiği mutluluğu hepimiz paylaşıyoruz. Ülkenin birçok tarafından ziyaretçilerin katılımıyla zengin bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Prof. Hopa: “Bizlere farklaı bir bakış açısı kazandırdı”

İki gün boyunca öğrencilere verilen derslerin önemine vurgu yapan Prof. Emre Hopa ise “Annika Fredriksson’un Malmö Senfoni Orkestrası solo fagotcusu olarak bizlere kattıkları paha biçilemez. Farklı bakış açısından bakmak öğrencilerimiz için çok kıymetli.” dedi.

Çalıştayın sonunda Annika Frederiksson’a katılımından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.