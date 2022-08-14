Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavı’na girmek isteyen adaylar 18 Ağustos tarihine kadar başvurularını https://oys.inonu.edu.tr/konservatuvar web adresinden ön kayıt yaptırması istendi.

Başvuruların elektronik ortamda yapılacağının bildirildiği açıklamada, “Başvuru için herhangi bir birime başvurulması gerekmemektedir. Ön kayıt yapıldıktan sonra başvuru formunda sınava girilecek tarih bilgileri yer alacaktır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Belirtilen tarihte sınav yerinde hazır bulunmanız ve yanınızda ön kayıt başvuru formunun bulundurulması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Özel Yetenek Sınavları 24-25-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ve sınav süresince devam edecek ve sınav başlangıç tarihi 24 Ağustos 2022 tarihinde (Çarşamba) günü ve saat 09: 00’da yapılmaya başlanacaktır” denildi.

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na kayıt yaptırmak isteyenlerin ayrıntılı bilgiyi üniversitenin web sitesinden alabileceği kaydedildi.