Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Sahne Sanatları Lisesi için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Sahne Sanatları Lisesi için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene; Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yusuf Arıcı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşma yapan Müdür Yardımcısı Arıcı, “Konservatuvar çatısı altında en iyi eğitimi alabilmek için sizlere sağlanan imkânları çok iyi değerlendirmelisiniz. Sizlere gösterilen çabalara da aynı şekilde karşılık vermelisiniz. Önemli olan ödev ve sorumluluklarınızı bilmek, çalışmak ve uygulamaktır. Sadece bir üst sınıfa geçmek için çalışmamalı, hedefleriniz, amaçlarınız doğrultusunda ilerlemelisiniz. Hedeflerinize ulaştığınız zaman alacağınız ödülleriniz alkışlar ve tebrikler olacaktır” dedi.