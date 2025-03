Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen 8 adet Devlet iftihar Madalyalarını Şehit Ailesi ve Gazilere takdim etti.

Vali Ustaoğlu, Valilik Necatibey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende Şehit Uzman J. III. Kıdemli Çavuş Ümit Gıcır’ın babasın Musa Gıcır’a, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kızı Seval Özcan’a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk’ün babası Efrahim Öztürk’e, Şehit Snr. Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat’ın babası Tamer Canbulat’a, Gazi Piyade Üsteğmen Haşim Alparslan’a, Gazi J. Er Vahdettin Tozcu’ya, Gazi Piyade Uzman Çavuş Nefi Çandır’a ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur İslimye’ye Şehit Devlet iftihar Madalya ve Beraatlarını tevcih etti.

Şehit Ailesi ve Gazilere tevcih edilen Devlet iftihar Madalya ve Beraatlarının minnet ve şükran duygularının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "18 Mart Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olan bu anlamlı günde şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimize Devlet iftihar Madalyaları ile Berat Belgelerinin Tevcih Töreni için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gazilerimize ve şehit ailelerimize takdim edilmek üzere Valiliğimize gönderilen Devlet iftihar Madalyaları ve Beratlarını sizlere sunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

Şehit yakınlarının ve gazilerin milletin gönlündeki müstesna yerlerinin her türlü takdirin ve taltifin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir. Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehit, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur" ifadelerini kullandı.