Sürücü Mücahit B.’ye aracında çakarlı lamba bulundurma suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesindeki yakınının tedavisinin ardından 41 AGB 347 plakalı otomobilinin önüne monte ettiği çakarını da çalıştırıp yoluna devam etti. Vatandaşlarca çekilen çakar lambalı aracın amatör kamera görüntüsü, polis ekiplerine ihbar edildi.

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