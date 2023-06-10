Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesinde doğal afet ve acil durumlar tatbikatI gerçekleştirildi. Tatbikatta personeller oyunculukları ile göz doldururken, senaryo gereği itfaiyeciler hastanenin ikinci katından merdivenle hasta tahliyesi de yaptı.

Eğitim birimi ve sivil savunma uzmanlığınca tüm hastane çalışanlarına yönelik sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, tüm kodlar ve yangın tedbirleri konulu eğitim çerçevesinde Şuhut Devlet Hastanesi’nde genel tatbikat yapıldı. Muhtemel bir afet ve depremde gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikatta, birimlere eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra hastanedeki yangın söndürme cihaz, araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı. Tatbikatta kırmızı kod, mavi kod gibi tüm kodlarla ilgili eğitim tatbikatı yapılarak genel tatbikat esnasında yapılacaklar aktarıldı.

Senaryo gereği hasta yakını gözaltına alındı

Ayrıca yüksek katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması, enkazda mahsur kalanların kurtarılması, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve tiraj alanlarının oluşturulması ile beraber hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması konuları da uygulamalı olarak tatbik edildi.

Şuhut Devlet Hastanesinde Anestezi Uzmanı Uzm. Tuba Kürten ve ekibinin bir hastaya acil durum vakası çerçevesinde kalp masajı ile olaya müdahale ederek kalp masajı yapması ise acil durum vakalarının önemine dikkat çekti.

Ayrıca bir hastanın tatbikat esnasında güvenlik görevlilerine zorluk çıkaran bir hasta yakını da güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.