Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar’da Devlet Hastanesi yöneticileri hastaneye gelen vatandaşlara 3 bin adet Türk bayrağı dağıtarak bayramlarını tebrik etti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Cumhuriyetin kuruluşunun 100’ncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hastane içerisinde değişik etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu çerçevede hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde hastaneye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Başhekim Duran ve yöneticiler Türk bayrağı verdikleri vatandaşların bayramını da tebrik etti.