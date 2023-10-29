Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret eden devlet erkanı, Aslanlı Yol’dan geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ay yıldızlı çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunan devlet erkanı, İstiklal Marşı’nı okudu. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; milletçe ’en büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye’yi tarihinin en büyük yatırım

hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun."

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.