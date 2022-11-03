Bingöl’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yüzde 70 desteği ile yapımına başlanan 501 dükkanlı 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi inşaatı hızla yükseliyor. Sanayi sitesinin bitmesiyle birlikte 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bingöl’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yüzde 70 desteği ile yapımına başlanan 501 dükkanlı 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi inşaatı hızla yükseliyor. Sanayi sitesinin bitmesiyle birlikte 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bingöl’de mevcut sanayi sitesinin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine bir araya gelen küçük esnaf, yeni sanayi sitesi kurulması için Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni kurarak talep toplamaya başladı. Kısa sürede 501 üyeye ulaşan kooperatif, sitenin kurulması için kredi ile yer temini arayışına girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 2 yıl ödemesiz ve 15 yıl geri ödemeli yüzde 70 kredi desteği sağlandı. Adından 11 Temmuz 2018’de ihalesi gerçekleştirildi ve Bingöl-Muş karayolunun 11. kilometresinde 280 milyon lira keşif bedelli proje hayata geçirildi. 2023 yılı Haziran ayında bitirilmesi planlanan sanayi sitesinde 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Kılıç, "2015’te kooperatifi kurduk. Şu an bulunduğumuz arazi meraydı. 730 bin metrekare araziyi aldık. 2018’de ihalemizi yaptık. İş yeri sayımız 501’dir. Bu iş yerlerimiz 150, 300 ve 450 metrekareden oluşuyor. Burada 4 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tek seferde ihaleye çıkardığı en büyük küçük sanayi sitesi projesi olduğunu aktaran Kılıç, "Yeni sanayi sitesinde mobilya imalatı ve tamiratı için 184, oto tamirciliği için 137, metal işleri için 129, PVC ve alüminyum doğrama için 36, çini ve seramikçilik için 15 dükkan bulunacak. Projemizi yüzde 70 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 15 yıl geri ödemeli kredi desteği, yüzde 30 ise üye desteği ile yapmaktayız. Üst yapımızın bitim aşamasını 2023 yılı Haziran ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Alt yapı projelerimiz ve zemin etütlerimiz bitti. Alt yapı için ihaleye çıkma aşamasındayız" diye konuştu.