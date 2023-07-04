Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 138,1 arttı.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2022 yılında yıllık %138,1’lik bir artış göstererek 296.149.927.061 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış %201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasına ait. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %22,3’lük bir artış ile 3 077 908 adet olarak gerçekleşti.

Toplam devlet destek prim tutarı %94,9 arttı

Toplam devlet destek prim tutarı %94,9 artışla 4.822.741.665 TL olurken, toplam prim tutarı %92,5 artışla 9005.954.305 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2022 yılında %21,2 artış göstererek 34.917.314 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla %35,7 ve %28,1 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli %32,8 arttı

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 2.218.501.835 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694.999.871 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 812.454.829 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı.