Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı 1 milyon 239 bin lira kırsal kalkınma desteği hibesi ile Muş’ta bakliyat tesisi kuran girişimci Asım Şancı, yılda 500 ton bulgur üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı 1 milyon 239 bin lira kırsal kalkınma desteği hibesi ile Muş’ta bakliyat tesisi kuran girişimci Asım Şancı, yılda 500 ton bulgur üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Muş’ta, kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi ile merkeze 25 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulgur üretim tesisi kuran Şancı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu. Köylülerden satın alınarak işlenen buğdaylar, işletmede çeşitli aşamalardan geçirilerek paketlemeden sonra Muş ve çevre illere pazarlanıyor. 4 bin metrekarelik alanda üretim yapan Şancı, yılda 500 ton bulgur üretimi yapıyor.

“33 projeye 10 milyon 670 lira hibe desteği sağlamış bulunmaktayız”

Bulgur üretim tesisinde incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş’ta kırsal kalkınma yatırımları desteklemesi projesi çerçevesinde özellikle tarıma dayalı yatırım projeleri desteğinde 14. etapta olduklarını söyledi. Şu ana kadar yeni tesislerin kurulması, kapasitelerin geliştirilmesi konularında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Gün, “Muş ilimizde 33 işletmeye bu konuda bakanlığımız destek vermiştir. 33 projemizin şu ana kadar ki proje tutarları 22 milyon 577 bin lirayken, bu yatırımcılarımıza 10 milyon 670 bin lira gibi bir hibe desteği sağlamış bulunmaktayız. Şu anda bulunduğumuz işletmede bakliyat konusunda bulgur ve aşurelik buğday üretimi yapılmaktadır. Burada ürünler hem kaynatılmakta, kurutulmakta, öğütülmekte ve paketlenmektedir. Bu yatırım projemizin proje tutarı 2 milyon 763 bin lira olup, bunun 1 milyon 239 bin lirası hibe olarak verilmiştir. Bu işletmemizde Muş’umuzun tarıma dayalı ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

“Hibe olmasaydı kendi imkanımızla burayı kuramazdık”

Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak devletten aldığı destekle bakliyat tesisi kurduğunu belirten işletme sahibi Asım Şancı ise “Bu memlekette olmayan bir hizmet. Burada bulgur üretiyoruz. Buğdayı köylüden alıyoruz. Bulgurun tüm aşamaları burada gerçekleşiyor. Paketleme, kaynatma, kurutma, eleme ve sınıflandırma işlemlerini biz yapıyoruz. Yeni bir işletme olduğumuz için bu yıl 500 ton üretim yaptık. İnşallah ilerde daha fazla üretim yapacağız. Hibe olmasaydı kendi imkanımızla burayı kuramazdık. Şu anda ürünlerimizi bölgeye dağıtıyoruz” diye konuştu.