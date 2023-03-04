Hatay’da daha önce genç çiftçi projesinden faydalanarak küçükbaş hayvancılığa başlayan 28 yaşındaki Halil Derya, ailesi ve çevresinin de desteğiyle 200 koyununu depremzedelere bağışladı.

Hatay’da daha önce genç çiftçi projesinden faydalanarak küçükbaş hayvancılığa başlayan 28 yaşındaki Halil Derya, ailesi ve çevresinin de desteğiyle 200 koyununu depremzedelere bağışladı.

Türkiye’yi yasa doğan depremlerin ardından birlik ve beraberlik duyguları da ön plana çıktı. Bunlardan biride 1,5 yıl öne Hatay Kırıkhan da genç çiftçi projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı destekle küçükbaş hayvancılığa başlayan 28 yaşındaki Halil Derya oldu. Derya, çiftliğinde bulunan 200 küçük baş hayvanı ailesi ve çevresinin destekleriyle depremzede ailelere bağışladı. Ramazan ayı öncesinde 200 adet hayvanı kestirip etlerini tek tek evlere ulaştırmaya başlayacak olan Derya’nın davranışı örnek oldu.

Kırıkhan ilçesinde yaşadığını aktaran genç üretici Halil Derya:" Yakın zamanda çok büyük bir deprem atlattık. Yaklaşık 1,5 sene önce genç girişimci olarak hayvancılığa başladım. Şuanda bu felaketin ardından devletimizin nasıl bizim arkamızda ise bende şuanda milletimizin arkasında bulunmak için kendim 200 adet hayvanımı bağışlamak istiyorum. Burada Ramazan ayı öncesi insanlarımızın dolaplarında et olsun diye ilk başta 50 adet olarak belirlemişken, ailem ve çevrem olarak desteklerini esirgemedi. Şuanda 200 adete ulaştı. Bu hayvanları yarından itibaren kestirip ihtiyaç sahibi evlere çadırlara dağıtacağız" dedi.

Yaklaşık 10 kişilik yakınının köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiğini belirten Derya, ona göre etleri gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara dağıtmayı istediklerini kaydetti.