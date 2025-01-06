Gaziantep Garı’nda uzun yıllar görev yapan tecrübeli Devlet Demiryolları çalışanları Gar Müdür Yardımcısı Yüksel Taş ve Gar Şefi Ömer Yaman emekli oldu. Büyük bir sevgi ve saygıyla uğurlanan 2 emekçi, meslek hayatlarında sergiledikleri azim ve bağlılıkla mesai arkadaşlarına örnek oldu.

Gaziantep Garı’nda uzun yıllar görev yapan iki tecrübeli Devlet Demiryolları çalışanı Gar Müdür Yardımcısı Yüksel Taş ve Gar Şefi Ömer Yaman emeklilik hayatına adım attı. Gar Müdür Yardımcısı Yüksel Taş, demiryollarındaki serüvenine 1975 yılında Adana’da başladı. Çocukluğu istasyonlarda geçen Taş, babası ve dört ağabeyiyle birlikte mesleği bir aile geleneği olarak sürdürdü. 46 yıl boyunca Devlet Demiryolları’na hizmet eden Taş, “Mesleğimi çok severek yaptım. Bugün emekli oluyorum, ancak demiryolculuk her zaman kalbimde olacak” dedi.

“Çocukluğum istasyonlarda geçti”

Mesleğe olan sevgisini anlatan Taş, “1975 yılında okulu bitirdim. Mesleğe de o dönemde başladım. Demiryolculuğu serüvenim Adana’da başladı. Gaziantep’te emeklilikle noktalandı. Babam da dahil olmaz üzere 4 ağabeyim demiryolculuklarında görev yaptı ve yapıyor. Çocukluğum istasyonlarda geçti. Baba mesleği de olan demiryolculuğunu severek 46 yıl devam ettirdim. Bugün de emekli oluyorum. Mesleğimi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“İçimde mutlu bir hüzün var”

1983 yılında Toruntepe İstasyonu’nda makasçı olarak mesleğe adım atan Gar Şefi Ömer Yaman, askerlikten sonra başladığı demiryolculuk kariyerini Gaziantep’te tamamladı. Çalıştığı süre boyunca birçok farklı birimde görev yapan Yaman, “Mesleğe askerlikten sonra başladım. 1983 yılında Toruntepe İstasyonunda makasçı olarak başladım. Devlet Demiryolları’nda birçok birimde görev yaptım. Şimdi ise Gaziantep’te emekliğimi dolduruyorum. Çok mutluyum bu meslekten emekli olduğum için. İçimde mutlu bir hüzün var. Buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim. Mesleğimi severek yaptım. Biz burada bir aile olduk” şeklinde konuştu.

“Onlar bizim gururumuz”

Emekliliğe ayrılan Yüksel Taş ve Ömer Yaman ile ilgili konuşan Gaziantep Gar Müdürü Rıdvan Kendirli ise “Bugün emekli olan iki ulu çınarı kaybetmek hüzünlü bir duygu yaşatıyor. İkisi de Devlet Demiryolları’na yıllarca hizmet ettiler. Geriye dönüp baktığımızda bir aile ortamında büyük bir memnuniyet içerisinde uğurluyoruz. Tüm ekibimiz onları çok seviyor. Kurumumuzun büyükleriydiler. Bize ibret alınacak bir meslek arkadaşlığı yaptılar. Onlara bu yüzden gıptayla bakıyoruz” diye konuştu.