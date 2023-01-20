Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek ilçede devam eden yatırımlar ve 2023 yılında hedeflenen projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek ilçede devam eden yatırımlar ve 2023 yılında hedeflenen projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Çeşitli ziyaretler ve görüşmeler yapmak için Ankara’ya giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaretinin ilk gününde MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel merkezde ilk olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Başkan Yücel, Alanya Belediyesinin devam eden ve projelendirdiği yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Yücel ayrıca Alanya Belediyesinin Üretken Belediyecilik, Bütüncül Yaklaşım ve Birlikte Yönetim anlayışı ile hazırladığı projeleri Genel Başkan’a sundu. Başkan Yücel, 2023 yılında Alanya’da hayata geçirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

“Genel Başkanımız kıymetli Alanya halkına selamlarını iletti”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her zaman Alanya’nın yatırım ve projelerinin en önemli destekçisi olduğunu hatırlatan Yücel, “Genel Başkanımıza devam eden yatırımlarımız ve inşasına başlayacağımız projelerle ilgili bilgi verdik, destek ve dualarını aldık. Genel Başkanımızın değerli Alanya halkına selamları var. Alanya’mıza her zaman öncelik veren Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.