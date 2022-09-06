Olay, Tuzla Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri devlet arazisinde kenevir yetiştirildiği yönünde ihbar aldılar. JASAT Ve Jandarma komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenlediler. Yapılan operasyonda İ.S. suçüstü yakalandı. Arazide 220 kök hint keneviri ele geçirildi. Şahıs, Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı

Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı

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