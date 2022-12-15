Erzurum 2. OSB’deki yatırımcıların bölgedeki zemin probleminden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenlenen istişare toplantılarının üçüncüsü yine Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) gerçekleştirildi.

Erzurum 2. OSB’deki yatırımcıların bölgedeki zemin probleminden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenlenen istişare toplantılarının üçüncüsü yine Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) gerçekleştirildi.

ETSO’da ki toplantıya, 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile müteşebbis heyetteki diğer kurumların temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar katıldı. Toplantıda, Aziziye ilçesinde kurulan 3. Etap’taki çalışmalar ve yeni alanda ön tahsisleri yapılan firmaların bu bölgeye taşınmasında yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantıya başkanlık eden Vali Okay Memiş, devletin tüm imkanlarıyla yatırımcıların yanında olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi ve ETSO ile ortak hareket ettiklerini söyledi.

3. Etap’ta inşaatlar baharda başlayacak

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise “Bundan sonra iş dünyasını ilgilendiren meselelerdeki toplantıları Odamızın ev sahipliğinde, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılımlarıyla yapmaya gayret edeceğiz. Mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Mağdur yatırımcılarımızın 3. Etap’ta ön tahsisleri yapıldı. İnşallah kesin tahsislerin ardından da bahar aylarında burada inşaat çalışmalarına başlanacak. Bu anlamda verdikleri destekten dolayı Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Odamız ve yatırımcılarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Erzurum’u sanayileşmede bir adım öne taşımak istiyoruz”

Müteşebbis heyet olarak bir taraftan mevcut yatırımcıların sorunlarını çözmeye çalışırken diğer yandan da şehre yatırım yapmak isteyen yerel ve ulusal çaptaki yeni yatırımcıların taleplerini karşılamaya gayret ettiklerine dikkati çeken Başkan Özakalın, “Erzurum’a katma değer sağlayacak yatırımların hayata geçirilmesi, 3. Etap’ta en kısa sürede bacaların tütmesi, üretim ve istihdamın artarak devam etmesi için 2. OSB yönetimindeki bütün kurumlar uyum içerisinde ve özveriyle görev yapıyor” diye konuştu.

“Bizler, şehrimizi sanayileşme anlamında bir adım daha öne taşıyacak bu yatırımların çoğalması ve ayakları yere basan yeni projelerin hayata geçmesi için mesai harcamayı sürdüreceğiz” diyen Özakalın, 2. OSB 1. Etap’ta yapılması planlanan GES Projesi için de ETSO’nun, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bir çalışma yürüttüğünü kaydederek, bu konudaki girişimleri sürekli istişare ettiklerini ve yatırımı Erzurum’a kazandıracak yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Sekmen ETSO Meclisi ile buluşacak

Başkan Özakalın ayrıca, Aralık ayı Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ETSO Meclis üyeleriyle bir araya geleceğini hatırlatarak, toplantıda hem Büyükşehir Belediyesinin projelerinin anlatılacağını hem de Başkan Sekmen’in Meclis üyelerinin sorularını cevaplandıracağını sözlerine ekledi.