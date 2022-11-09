Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve yönetimi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve yönetimi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ziyarette, Vali Çiçek’e derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlçenin her geçen büyüdüğünü ve geliştiğini kaydeden Arslan, dernek olarak Develi’nin gelişmesi için yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Başkan Arslan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekinmesiyle sona erdi.