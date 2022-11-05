Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık, Atatürk ve Cumhuriyeti Anlamak konulu söyleşi yaptı.

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık, Atatürk ve Cumhuriyeti Anlamak konulu söyleşi yaptı.

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen etkinliğe Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, ERÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Kenan Güllü, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı. Üyeler için her 15 günde bir bilgilendirme toplantıları yapıldığını söyleyen Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan; “Kayseri Develililer Derneği olarak 15 günde bir düzenlediğimiz programımızın yenisini bugün başlatıyoruz. Bugün konumuz da Atatürk ve Cumhuriyeti Anlamak. Konuğumuzda Erciyes Üniversitesi’nden Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık hocamız. Biz üyelerimizi her 15 günde bir bilgilendirme amaçlı bu seminerleri planlı olarak yapıyoruz. Bugün de sezonu kapatmış olacağız. Ben katıldıkları için değerli hocama ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. ERÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık ise; “Bu etkinliğimizde malum geçen hafta 29 Ekim’di ve önümüzde de 10 Kasım var. İkisini de birleştirerek hem Cumhuriyet nasıl kuruldu? Milli mücadele süreçleri ve Atatürk hakkında bilgilendirme yapacağız. Hem anacağız hem de anlamaya çalışacağız. Ben Develililer Derneği’ne teşekkür ediyorum. Derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin böyle etkinlikler düzenlemesi güzel bir şey. Ben devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Bozbıyık tarafından üyelere milli mücadele ve Atatürk hakkında bilgiler verildikten sonra, soru cevap kısmı ile sona erdi.