Develi’de 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu; "Cani İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Programa Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Timur, İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Toprak, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan program; saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasının ardından Kur-an tilaveti ile devam etti. Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu burada yaptığı açıklamada; "Bir şeye değinmeden geçemeyeceğim; cani İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü, savaşı kınıyoruz, ölenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz kalanlara da acil şifalar diliyorum. Bugün19 Ekim Muhtarlar Günü’nün 7. yılını Türkiye genelinde coşkuyla kutluyor, 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarına 2 Aralık 1833 tarihinde Anadolu’da Kastamonu taş köprüde kurulan Muhtarlık müessesi 194. yılında bu topraklarda varlığını sürdürmekte. Muhtarlık Osmanlı’dan cumhuriyete taşınan ender kanunlardan biridir, ’Muhtar’ kelimesi anlamı itibari ile Türk toplumunun tarihi geleneksel yetenekleriyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Muhtarlar ve muhtarlık müessesinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle bu müessesenin tarihi bağlarını koruyarak 21. yüzyıla yakışır şartlarda hizmet etmesi için yeni bir muhtarlık kanununa ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.