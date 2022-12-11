Develigücü ile Başkent Şafakspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11. hafta karşılaşması, rakip takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

Develigücü ile Başkent Şafakspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11. hafta karşılaşması, rakip takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 11. haftas maçında Develigücü ile Başkent Şafakspor arasındaki mücadelede rakip Başkent Şafakspor sahaya çıkmaması nedeniyle maç hakem Yahya Eren tarafından tatil edildi. Ev sahibi takım Develigücü ve maçın hakemleri maç saatinde hazır olurken rakip takım ise sahaya çıkmadı. Tatil edilen müsabaka sonrası Develigücü lehine hükmen 3-0 sonuçlanması bekleniyor.

Develigücü alacağı hükmen galibiyet sonrası puanını 14’e çıkartacak.