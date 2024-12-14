Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Develigücü takımına Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza geldi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü takımına, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "08.12.2024 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor - Develigücü Spor Kulübü müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunan Develigücü’ne, Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/1-a ve 35/3 maddelerinin taktiren uygulanması yoluyla her bir sarı kart için 500 TL ve her bir kırmızı kart için 1000 TL olmak üzere toplam 5500 TL para cezası verilmesine karar verildi" denildi.

Aynı müsabakada ev sahibi takım Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor takımına da Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/1-a ve 35/3 maddelerinin takdiren uygulanması yoluyla her bir sarı kart için 500 TL ve her bir kırmızı kart için bin TL olmak üzere toplam 3 bin TL para cezası verildi.